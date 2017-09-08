Карагандинцы посвятили ЭКСПО песню

В Астане на гала-концерте карагандинцев, на территории Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, состоялись две премьеры песен.

Произведения посвящены ЭКСПО и Астане.

— Премьеру песни «ЭКСПО Астана» мы посвятили нашему выдающемуся достижению. Карагандинская область проводит эти Дни культуры в преддверии закрытия выставки. Итоги ещё будут подводиться, но уже очевидно, что Казахстан с честью справился с событием мирового масштаба. Наша страна в очередной раз доказала, что нам по силам любые задачи, — сказал карагандинец Марат Бекишев.

На гала-концерте он исполнил эту песню вместе с известным земляком Болатом Кусаиновым. Авторы слов — М. Сутюшев, А. Мырзахметтiкi.

Заслуженный деятель РК Ерлан Кокеев также вышел на сцену Амфитеатра ЭКСПО с премьерой. Вместе с группой «К-7» он впервые исполнил песню «Сердце Евразии». Её куплеты звучат на трёх языках — казахском, русском и английском.

«Между Европой и Азией тонкая нить. Место, где нам посчастливилось жить», — это главные слова песни.

— Мне приятно выступать сегодня на сцене со своими земляками. Я — карагандинец, и этим горжусь. Караганда всегда остаётся в моём сердце, — признался в любви к родному городу Ерлан Кокеев.

Как уже сообщалось, в Астане, на Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017, в рамках Дней культуры Карагандинской области, состоялся гала-концерт «Сарыарқа — алтын тұғырым». На сцене Амфитеатра выступили лучшие мастера искусств региона и земляки — звёзды казахстанской эстрады.