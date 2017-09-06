Гороскоп 6 сентября

Овен — Новые контакты, знакомства, которыми будет богат этот день, самым благоприятным образом отразятся на личной жизни. Большую пользу вам могут принести советы проверенного друга.

Тельцы — Хороший день для активного отдыха, проведения массовых мероприятий, хватит прятаться за чьи-то спины. Пора в свет, в люди. Смело напоминайте всем о своем существовании.

Близнецы — Сегодня у многих появится отчаянное желание веселиться. Поездки несут удачу и новые интересные связи. Любовь не обойдет вас стороной, поэтому, хотите вы того или нет, но ее придется принять.

Раки — Вероятны соблазны и искушения. Если вы сейчас отпустите себя, то результат не заставит себя долго ждать. Не исключено, что придется жалеть о своих необдуманных поступках.

Львы — Сегодня в любых ситуациях сохраняйте сдержанность и спокойствие. Из-за особой невнимательности возрастет вероятность получения травм.

Девы — Используйте любой шанс, дающий вам возможность поддерживать множество личных контактов, воодушевлять людей на трудовые и духовные подвиги.

Весы — День хорош для изучения иностранных языков, занятий творчеством. При необходимости «выйти в люди» старайтесь избегать толпы, найдите себе попутчика. Но лучше остаться дома.

Скорпионы — Удачное время для романтических отношений. Не бойтесь проявлять свои чувства, ведь это так здорово! Если вы в ссоре — помиритесь, попробуйте начать все с чистого листа.

Стрельцы — Любые встречи, общение, поездки будут удачными и сулят новые источники дохода либо получение дивидендов от прошлой деятельности. Сегодня вы должны плыть, а не привязывать себя к якорю.

Козероги — Этот день отмечен блестящими успехами, повышениями в карьере. Прибыль будет ждать вас и вдали от дома. Стремитесь за этот день как можно больше успеть, но главное — не переусердствуйте.

Водолеи — Многие будут считать, что встретили идеального возлюбленного, другие будут сдержанны и не склонны демонстрировать свою любовь. На какой Вы сегодня стороне, решать только Вам.

Рыбы — Есть шанс не только интересно провести время, но и встретить свою судьбу. Вы можете многое изменить, если воспользуетесь какой-то необычной ситуацией, чтобы пересмотреть свои взгляды.