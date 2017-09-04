Гороскоп 4 сентября

Овны — Люди, с которыми вы раньше сотрудничали, сейчас погружены в собственные дела и не могут прийти на выручку, так что рассчитывать приходится только на себя.

Тельцы — Для некоторых Тельцов события этого дня станут ступенькой на пути к будущим грандиозным победам.

Близнецы — Очень хорошо этот день проходит для проявления деловой инициативы

Раки — Вам нелегко будет правильно оценить сложившуюся ситуацию, и одна из причин этого заключается в том, что вас специально вводят в заблуждение.

Львы — Удачно складывается рабочий день, вы можете рассчитывать на большие успехи.

Девы — Раздражают суета и неразбериха в делах, причем окружающие неправильно оценивают ваше эмоциональное состояние

Весы — Нежелательно посещать многолюдные места и отправляться в далекие поездки в одиночестве.

Скорпионы — Настойчивость сослужит вам хорошую службу: благодаря ей вы сможете переубедить оппонентов, найти новых союзников.

Стрельцы — Интересно, что давние деловые или дружеские отношения в этот день могут неожиданно принять романтический оборот.

Козероги — Интуиция очень остра, подсказки ее верны, так что не бойтесь ошибиться.

Водолеи — Все сложится удачно, если вы не будете переживать и расстраиваться из-за мелких неприятностей.

Рыбы — Многообещающий день, который может открыть перед вами новые горизонты, дать шанс. Не упустите момент!