Гороскоп 26 сентября

Овны — Благоприятный день. Вы с успехом сможете реализовать себя в сфере искусства. День полон новых встреч, неожиданных знакомств, поэтому звезды предупреждают о непредвиденных расходах.

Тельцы — Вероятнее всего, этот день запомнится вам как день значительных корректировок долгосрочных жизненных планов, связанных либо с получением нового места, либо с новой интересной работой.

Близнецы — Не огорчайтесь, если день покажется вам нелегким. Обратите внимание на окружающих вас людей — не исключено, что, увлекшись своими идеями, вы сейчас упускаете возможность, о которой давно мечтали.

Раки — Если в предыдущие дни вы уберегли себя от глупостей, то сумеете по-новому взглянуть на минувшие события и сделать правильные выводы. В результате вы ощутите полноту жизни и желание действовать.

Львы — День полон новых встреч, неожиданных знакомств, что обусловит некоторые перемены в вашем окружении: появление новых людей ускорит продвижение вашего проекта или, наоборот, позволит участвовать в новых.

Девы — В поведении будет преобладать стремление к порядку и некоторый прагматизм в эмоциях: эмоции разложены по полочкам. Вся ваша деятельность будет направлена на достижения быстрых результатов.

Весы — Сегодня будьте предельно осторожны в отношениях с партнерами. Лучше не проявляйте излишних амбиций, и ваши сдержанность и тактичность будут впоследствии оценены по достоинству.

Скорпионы — День благоприятный для новых начинаний во всех сферах жизни. Все дела, начатые сегодня, будут успешно развиваться. Но помните, что головокружительные успехи могут привести к самообольщению.

Стрельцы — Возможно, ваша увлеченность и стремление к материальному благополучию закрыли от вас истинное положение дел. Постарайтесь найти компромисс — и все уладится.

Козероги — Не следует ожидать от любой деятельности быстрых результатов. Ваши амбиции, самомнение и отчужденность принесут много неприятностей. Контролируйте проявление силы и категоричности.

Водолеи — День символизирует обманы, клевету. Всякое движение вперед будет замедленно. Не следует заниматься рискованными предприятиями или пускаться в явные авантюры.