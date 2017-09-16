Гороскоп 16-17 сентября

Овны — В личной сфере на легкие победы рассчитывать не стоит. Если у вас есть соперник в романтических делах, то придется потрудиться, чтобы обогнать его. Наберитесь терпения.

Тельцы — День решения проблем, связанных с работой, недвижимостью и финансами, а вот про личную жизнь сегодня лучше забыть. Завязать новые отношения или разобраться со старыми не выйдет.

Близнецы — Сохраняйте спокойствие, даже если сегодня все будет против вас. Принимайте испытания и преодолевайте их. Истерики, паника не помогут в решении проблем.

Раки — Не исключены разногласия с людьми, которые значительно старше вас. Постарайтесь сохранить с ними мир. В семье тоже может возникнуть конфликтная ситуация.

Львы — День ярких эмоций. Не исключены приятные встречи и знакомства с интересными людьми. События порадуют вас и позволят насладиться жизнью. Ничто не испортит ваше настроение.

Девы — Удачный день для тех, кто занят поисками второй половинки. Ваше природное обаяние сегодня особенно привлекает внимание. Влюбленные могут задуматься о вступлении в брак.

Весы — Сегодня может появиться чувство тревоги, но беспокоиться вам не о чем. Подходящий день для покупок оригинальных вещей. Чем необычнее приобретение, тем лучше.

Скорпионы — Ваш внутренний «фильтр» подскажет, с кем стоит знакомиться и поддерживать отношения, а кого лучше «отсеять». Это поможет избежать разочарований в будущем.

Стрельцы – Сегодня критику спокойно воспринимать вы не можете. На любое замечание бурно реагируете. Подводит и чувство юмора — вы обижаетесь даже на шутки. Окружающие шокированы.

Козероги — Отличный день для плодотворной работы. Не исключено, что сегодня добьетесь успеха, о котором так долго мечтали. Продуктивным будет и общение в деловой сфере.

Водолеи — Воздержитесь от покупок экстравагантных вещей. Они быстро вам наскучат, а денег вы за них выложите немало. Также не надо сегодня экспериментировать с внешним видом.

Рыбы — Вы можете заключить выгодную сделку. Но только не доверяйте незнакомым людям. Иметь дело в этот день лучше с проверенными партнерами. Иначе есть риск столкнуться с мошенниками.