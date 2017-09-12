Гороскоп 12 сентября

Овны — Лучшим, что вы можете сделать, это открыть в своей жизни новую страницу. Звезды советуют поискать новые пути для решения привычных проблем.

Тельцы — Проведите первую половину дня за рутинной работой, хотя это будет и непросто — придется сдерживать свой пыл.

Близнецы — Вы можете пережить легкий стресс в связи с открывающимися дополнительными возможностями. Сегодня у вас творческий кризис.

Раки — Даже в мелочах будет трудно прийти к решению, так что он просто предпочтет отложить вопрос на потом или же переложить на чьи-нибудь плечи.

Львы — Позвольте себе расслабиться еще на некоторое время. Пользуясь общественным транспортом, держите портмоне в безопасном месте.

Девы — Ключевым моментом в интересующей сфере станет вопрос ресурсов и ценностных приоритетов. Ваши личные достоинства могут не иметь значения.

Весы — Если ситуация потребует изложить перед ними свою идею или план, Вы способны почувствовать неуверенность и неловкость.

Скорпионы — Поберегите себя, ведь даже за механизмами с большим запасом прочности нужно ухаживать, что же говорить о человеческом организме.

Стрельцы – В начале дня лучше не начинать дел, рассчитанных на перспективу. Это время больше подходит не для созидания, а для планирования будущего.

Козероги — Можете рассказать партнеру о своих планах, и он постарается воплотить их в жизнь. Одиноких представителей знака может ожидать новое приятное знакомство.

Водолеи — Над вами висит опасность обмана, причем очень искусного. Не доверяйте людям, которые слишком много обещают.

Рыбы — Если нынешнее положение или место работы вас не устраивает, стоит поискать что-то другое. Не исключено, что поиски увенчаются успехом.