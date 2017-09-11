Гороскоп 11 сентября

Овны — Вам было бы целесообразно подумать о смене обстановки, новых впечатлениях и новой информации. Постарайтесь как можно меньше говорить о своих недугах, тогда восстановитесь быстрее.

Тельцы — Этот день символизирует ошибки, просчеты. Начальство строго спросит за ошибки. Предельная собранность поможет избежать просчетов и наладить общение с начальством.

Близнецы — Сегодня вы способны производить впечатление на других, но не со всеми у вас будут ладиться отношения. Если у вас много общего, то вы способны установить крепкую дружбу.

Раки — Благодаря упорству вы сумеете перебороть неблагоприятные обстоятельства. Важно не упустить возможности, которые преподнесет судьба. И не стоит сдаваться, если что-то не получится с первого раза.

Львы — Сегодня ваши идеи начнут обретать реальные очертания. Близкие родственники или хорошие знакомые помогут вам с работой. Начинайте реализацию проектов, которые планировали ранее.

Девы — Если вам захочется расширить свои знания, сейчас все благоприятствует этому. Не откладывайте дело «в долгий ящик». Иначе потеряете интерес, и найти нужный настрой станет труднее.

Весы — Не исключено, что полученная информация или важный разговор изменят ваши планы. Оценивайте все происходящее в спокойной обстановке, но вероятность значительных перемен сохраняется.

Скорпионы — Относитесь ответственно к себе и помните, что только вы хозяин своего здоровья и только от вас зависит, в каком состоянии оно будет находиться. Самое время определиться с диетой.

Стрельцы – Коммуникабельность будет высокой, удачно пройдут встречи, переговоры, поездки. Смысл вашей жизни заключается в саморазвитии, и в попытке понять намерения окружающих.

Козероги — Не злоупотребляйте доверием и расположением людей. Ваша неосознанная меркантильность в отношениях может обидеть и травмировать чувствительных людей.

Водолеи — Энергия будет в вас бить ключом, с домашней работой вы справитесь легко. Даже если возникнут небольшие рабочие проблемы, это не должно испортить вашего настроения.

Рыбы — Под влиянием Венеры Вы можете влюбиться, и жизнь будет видеться в розовом свете. Главное сейчас — не запутаться в собственных эмоциях и «отделять зерна от плевел».