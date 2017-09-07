Гала-концерт карагандинских звезд в Астане прошел с успехом

С успехом прошел гала-концерт карагандинcких звезд в Астане на ЭКСПО- 2017, передает управление внутренней политики Карагандинской области.

В амфитеатре ЭКСПО собралось около 10 тысяч зрителей. Резкое ухудшение походы не испортило праздника — зрители оставались у сцены до конца.

Вместе выступили лучшие мастера искусств региона и земляки-звезды казахстанской эстрады. В качестве гостей на концерте присутствовали Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, заместитель руководителя Администрации Президента РК Ондасын Оразалин, заместители Премьер-Министра РК Ерболат Досаев и Аскар Жумагалиев, министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, министр финансов РК Бақыт Султанов, министр энергетики РК Канат Бозумбаев, Генеральный прокурор РК Жақып Асанов, председатель правления АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО — 2017» Ахметжан Есимов, аким Астаны Асет Исекешев.

Более 400 карагандинских артистов приняло участие в гала-концерте. Зрители отмечали, что редко на одной сцене увидишь сразу три оркестра: симфонический, академический и джазовый. В финале два дирижера устроили соперничество. На бис публика приняла выступление единственного в стране театра музыкальной комедии.

Хореографические ансамбли порадовали разнообразием жанров — от народных танцев до степа.

В гала-концерте приняли участие любимцы народа Бекболат Тлеухан, Каракат Абильдина, Кыдырали Болманов, Ерлан Кокеев и группа «К7», группы «Улытау», «Аканай», Булат Кусаинов, Жамиля Баспакова, Жан Тапин, Кайрат Баекенов и группа «Формат», Роман Ким, Нуржан Керменбаев и дуэт «Арнау».

«С огромным удовольствием приняла приглашение. Я очень рада за наш карагандинский край, богатый талантами. Сегодня на этой сцене просто парад звезд. Для меня это, можно сказать, гастроли с родными коллективами. Я люблю бывать в своем родном Темиртау, в Караганде. Поддержать земляков для меня ответственно и почетно»,— говорит Жамиля Баспакова.

Ведущий солист «Астана Опера», заслуженный деятель РК Жан Тапин также горд сопричастностью с искусством Сарыарки.

«Карагандинская область всегда отличалась высоким творческим потенциалом. Многие выходцы из Караганды завоевали мировую славу. Я счастлив, что в такой звездной команде стою на этой сцене. ЭКСПО — это неординарное событие. И надо гордиться, что нашей стране доверили проведение международной выставки, и казахстанцы успешно справились с этой миссией»,— сказал Жан Тапин.