Дело школьника-дебошира из Караганды взяла на контроль прокуратура

Мальчик находится на лечении в психоневрологическом диспансере.

Ученика 4 «Б» класса средней школы №50 в Караганде, запугавшего своих одноклассников настолько, что те отказались ходить на уроки, могут поместить в специализированную школу.

Родители детей обратились в прокуратуру. Для них было организовано совместное собрание с участием специалистов отделов образования и здравоохранения.

«Это было просто совещание по обращениям граждан, родителей. Прокурор Октябрьского района выслушал позиции сторон. Сейчас мальчик находится на лечении. Если по результатам работы с ним медицинской комиссии компетентные органы будут бездействовать, то прокуратура будет иметь право принять меры», – сообщил пресс-секретарь прокуратуры Карагандинской области Нурлан Абжанов.

В Карагандинском психоневрологическом диспансере мальчик-тиран проведёт три недели. За это время комиссия должна решить, куда определить неспокойного школьника. Его могут отправить учиться в специализированную школу.

«Комиссия даст своё заключение, поставит ему диагноз. Врачи лишь могут рекомендовать программу, по которой ему следует учиться: общеобразовательная, обучение на дому или же специализированная школа. Какими будут выводы комиссии, мы пока сказать не можем», – сообщила заведующая сектором общего среднего образования отдела образования Караганды Наталья Головина.

На минувшей неделе целый класс в карагандинской школе № 50 отказался выходить на занятия. Один из четвероклассников запугивал и бил детей, срывал уроки и кричал матом на преподавателей. Родители одноклассников дебошира добились того, чтобы его временно отстранили от занятий, а медики обратили на него внимание. Известно, что мать «трудного» ребёнка уже однажды отказывалась от курса лечения, прописанного её сыну врачами.

По материалам informburo.kz