«Бумажные» документы в Казахстане могут заменить на оцифрованные аналоги

Все данные о гражданине можно будет получить через одно приложение, без всяких физических документов, передает «NewTimes.kz».

Глава Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры РК Багдат Мусин сообщил на своей странице в Facebook о разработке и презентации приложения «Азамат», использующего технологию блокчейн.

«Сегодня на специальной выставке, которая была организована в рамках республиканского совещания по вопросам цифровизации нашей страны, Главе Государства наша команда, именно те люди, которые работают вместе со мной, показала не только наши «быстрые победы» Комитета, такие проекты, как: «QAMQOR», «Е-уголовное дело» или «ЕРАП», но и презентовала проект «Азамат», который реализован совершенно с новым подходом к документам, которые мы используем в повседневной жизни», — написал Багдат Мусин.

По его словам, технически уже есть возможность отказаться от ряда документов, и больше не будет необходимости постоянно носить их с собой.

«Отказаться от документов возможно благодаря приложению «Азамат», которое позволит гражданам получить оцифрованные аналоги таких документов, как: удостоверение личности, водительское удостоверение, техпаспорт на машину, техосмотр, страховой полис.

Вся информация будет доступна в зашифрованном графическом виде (QR-код), считав которую можно будет получить все необходимые данные о человеке. Команда уже работает над тем, чтобы все это использовало плюсы технологии блокчейн, в достижении максимального доверия к цифровым документам как со стороны граждан, так и представителей власти», — написал Глава Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры.

Он рассказал, что запуск приложения «Азамат» планируется на ближайшее время. Однако, по его словам, для массового использования приложения и действительной замены бумажных документов, требуется внесение определенных изменений в законодательство.