Арестованный за взятку замглавы «Казахавтодор» имеет многомиллионные долги

Все истцы заявили, что не ожидали невозврата долгов Отаровым с учетом его авторитета и должности.

Не платил «Казахтелекому» за использование домашнего стационарного телефона, не погасил кредитный заем в 1,4 миллиона тенге и не вернул долги в размере 31 миллиона тенге четверым знакомым заместитель руководителя Карагандинского филиала госпредприятия «Казахавтодор» Ержан Отаров, который арестован по подозрению в получении взятки в 17 миллионов тенге.

«Вынесено решение о взыскании с Отарова и второго ответчика 23 миллионов 299 тысяч тенге долга», — сообщили в Казыбекбийском районном суде №2 Караганды.

Чиновник также взял кредит в одном из ТОО в размере 1,4 миллиона тенге. Однако в обещанные сроки не вернул.

«Фирма представила договор займа и все документы, подтверждающие передачу денег в долг. Иск удовлетворен», — сообщили в суде.

Буквально за две недели до ареста Отарова сотрудниками департамента Нацбюро по противодействию коррупции суд вынес решение о взыскании с него четырех миллионов тенге. Эту сумму чиновник взял в долг у известного в Караганде адвоката, но не вернул.

«Стороны не только заключили договор займа, но и оформили письменную расписку. Отаров обещал вернуть четыре миллиона тенге до 1 июля, однако принятые по договору обязательства не исполнил. Судом установлена вина ответчика в ненадлежащем исполнении обязательства по договору займа. Иск о взыскании долга удовлетворен», — сообщили в Казыбекбийском районном суде № 2 Караганды.

В этот же суд на чиновника Отарова подала иск компания «Казахтелеком». Поскольку Ержан Отаров не оплачивал телекоммуникационные услуги, компания отключила от связи его домашний телефон. Суд обязал Отарова выплатить 13 тысяч 484 тенге.

Еще три миллиона тенге, согласно решению того же суда, Отаров должен вернуть жителю Караганды, у которого он взял эту сумму в долг.

Также 1,95 миллиона тенге Отаров должен по решению суда другому карагандинцу.

Установлено, что у всех истцов он брал деньги в долг, ссылаясь на срочность и обещая вернуть долги в обещанные сроки. Все истцы заявили, что не ожидали неисполнения Отаровым взятых обязательств с учетом его авторитета и должности.

Арест руководства «Казахавтодор»

Ранее сообщалось, что руководитель карагандинского филиала республиканского госпредприятия «Казахавтодор» и его заместитель были арестованы 16 сентября по подозрению в получении взятки от частной компании в размере 17 миллионов тенге. Деньги были переданы представителями ТОО «Акжол ДС» за «беспрепятственное подписание актов выполненных работ по ремонту автодороги Кызылорда–Караганда–Павлодар. Санкцией суда 16 сентября подозреваемые заключены под стражу.