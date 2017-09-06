В Карагандинской области появились спецгруппы по барымте

При ДВД Карагандинской области создана специальная группа, которая занимается исключительно раскрытием краж скота, передает МИА «Казинформ».

«Специализированная следственно-оперативная группа создана с целью профилактики, предупреждения и раскрытия краж скота. Мобильные оперативно-поисковые группы созданы с 5 сентября до особого распоряжения на территории Карагандинской области. Привлечены сотрудники криминальной и административной полиции, в том числе дорожно-патрульной полиции для выявления лиц, перегоняющих похищенный скот в другие регионы. Задача — обеспечить заградительные мероприятия на вероятных путях их передвижения, в том числе и на автодорогах», — пояснил руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

Мобильные группы наделены правом проверять документы на мясо у торговцев.

«Граждан, которые реализуют мясо, просим не поддаваться панике и выполнять все законные требования представителя власти, связанные с предъявлением необходимых документов», — сказал Бакытжан Кудияров.