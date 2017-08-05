Жители Караганды требуют улучшения содержания животных в зоопарке

В Караганде активисты собирают подписи под петицией в поддержку животных местного зоопарка, передает khabar.kz.

«Особенно меня возмущает, что клетки очень тесные для животных. Чем наши животные отличаются от других? Нам сказали, что будет сделан ремонт и модернизация, но пока это свершится, животные вымрут»,— поделилась Айгуль Кожахметова, активист.

Чтобы не допустить гибели зверей, Айгуль решила привлечь внимание общественности и местных властей. В интернете она опубликовала онлайн-петицию с призывом помочь животным. За короткий срок ее подписали сотни горожан. По словам сотрудников зоопарка, они заботятся о животных, даже спешно начали подкрашивать заборы. На большее, по их словам, денег из городского бюджета не хватает.

«Зоопарк строился при Советском союзе, соответственно сохранились стандарты и нормативы. Уже 80 лет звери живут в таких клетках. Но сейчас будут применяться евростандарты и новые требования»,— Мадина Аширова, директор Карагандинского зоопарка.

Проект нового здания проходит экспертизу. Когда выделят деньги на строительство, никто не знает. Сейчас используется лишь треть территории зоопарка. Конкретных планов по освоению пустующих 26 гектаров нет.