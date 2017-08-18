Санаторий Жосалы

Завтра в Караганде перекроют участок автодороги

Корреспондент 5 часов назад Комментировать 10

Завтра, 19 августа, в Караганде перекроют участок автодороги по улице Гоголя.

Из-за проведения ремонтных работ перекроют участок дороги от улицы Складская до улицы Гудермесская

Улица Космонавтов будет закрыта для движения автотранспорта.

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Автор: Корреспондент

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