Завтра в Караганде перекроют участок автодороги

Завтра, 19 августа, в Караганде перекроют участок автодороги по улице Гоголя.
Из-за проведения ремонтных работ перекроют участок дороги от улицы Складская до улицы Гудермесская
Улица Космонавтов будет закрыта для движения автотранспорта.
Завтра, 19 августа, в Караганде перекроют участок автодороги по улице Гоголя.
Из-за проведения ремонтных работ перекроют участок дороги от улицы Складская до улицы Гудермесская
Улица Космонавтов будет закрыта для движения автотранспорта.
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В Карагандинской области пройдет традиционный конкурс среди полицейских «Лучший по профессии».