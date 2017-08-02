Выставка «Сарыарка — край древних мастеров» открылась в Караганде

Вчера, 1 августа, в Областном историко-краеведческом музее открылась выставка «Сарыарка — край древних мастеров».

Экспонаты для это выставки привез Музей истории горного и плавильного дела имени Макена Торегелдина из поселка Жезды Карагандинской области.

Этот музей демонстрирует историю горнорудного дела от эпохи бронзы до наших дней с помощью объемных экспонатов под открытым небом. Посетители выставки могут побывать в роли древних рудокопов и познать секреты древних металлургов. Для этого музей представил инсталляцию древней печи Милыкудукского варианта.

Кроме этого посетителям покажут кузнечную мастерскую, воссозданную с помощью материалов из коллекции известных мастеров-кузнецов, ювелиров этого края. На выставке выставлены экспонаты из Дома-музея академика К. И. Сатпаева.

Самая важная часть выставки посвящена 170-летию освоения Жезказганского меднорудного края. Здесь собраны архивные материалы по истории промышленного освоения Улытау-Жезказганского региона и видеозапись о запуске КМЗ 1928 года.

Всего музей поселка Жезды привез на выставку около 200 экспонатов.

Выставка «Сарыарка — край древних мастеров» в Областном историко-краеведческом музее продлится до 7 августа. Адрес: ул. Ерубаева, 38. Вход свободный.