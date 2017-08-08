В Темиртау раскрыли разбойное нападение на ломбард

Полицейские Темиртау раскрыли разбойное нападение на один из ломбардов города, передает МИА «Казинформ».

Мужчина ворвался в ломбард и, угрожая ножом, завладел золотыми изделиями в ломбарде.

«В полицию обратилась 25-летняя жительница Темиртау с заявлением о совершенном разбойном нападении. На установление личности подозреваемого и возможных свидетелей преступления был ориентирован весь личный состав УВД Темиртау», — сообщил руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

Сотрудники управления криминальной полиции ДВД области и Восточного отдела полиции УВД Темиртау задержали 46-летний жителя Караганды, которого подозревают в совершении разбойного нападения. Сотрудница ломбарда опознала подозреваемого.

«Задержанный водворен в изолятор временного содержания. По данному факту ведется досудебное расследование по части 1 статьи 192 УК «Разбойное нападение», — добавил Бакытжан Кудияров.

В настоящий момент полицией проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.