В судах Карагандинской области пройдут дени открытых дверей

Дни открытых дверей в судах области посвящены развитию института медиации.

Для посетителей будут организованы бесплатные консультации по вопросам разрешения социальных и правовых конфликтов, досудебного урегулирования споров.

Цель этой акции — оказание правовой помощи населению, повышение правовой грамотности, уровня доверия граждан к судебной системе и доступности правосудия.

Мероприятия проводятся в рамках республиканской акции «День медиации».

8 августа в 15.00 часов — День открытых дверей в здании Темиртауского городского суда. Телефоны для справок: 8 (7213) 92-04-01, 8 (7213) 91-37-90.

8 августа в 16.00 часов — в здании Бухар-Жырауского районного суда. Телефоны для справок: 8 (72154) 2-16-36.

9 августа в 11.00 часов — в Улытауском районном суде. Прием граждан будет проводиться по адресу: село Улытау, ул. Абая, 1.

9 августа с 15.00 до 18.30 часов — в районном суде № 2 Казыбекбийского района Караганды.