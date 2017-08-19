В селе около Караганды рушится школа

Отремонтированная школа в селе Кызылжар рушится, передает КТК.

Село, где находится школа, пережило наводнение в 2015 году. Родители учеников добиваются ремонта здания уже два года. Предстоящий учебный год детям придется ездить за знаниями за семь километров от дома.

В сельской школе 150 учеников. В прошлом учебном году они занимались в здании, где после паводка стало пахнуть плесенью, в полу образовались дыры, местами обвалился потолок.

Родители школьников жаловались на то, что дети стали часто болеть, беспокоились за их безопасность и просили отремонтировать объект.

«Судя по бумагам, которые приходят родителям, выделили три миллиона тенге. О том, что эти деньги потратили на ремонт, здесь не говорится. Удивительно, что и администрация школы этих денег тоже не видела», — сообщил телеканал.

Директор школы Саят Султанов пояснил, что миллионы на счет учебного заведения не поступали.

«Чтобы закрыть полы, нам выделили линолеум и крагис, и на текущий ремонт краску. Мы считаем, у нас несоответствие, не подходит. Я не знаю, откуда у нас такая сумма», — прокомментировал директор.

Родители добились капитального ремонта школы. Но произойдет это в 2018 году. Пока же детям придется ездить на занятия за семь километров от дома в другое село.

«После наводнения уже два года прошло! А зимой, если дороги не будет, дети учиться не будут?»- возмущена одна из родительниц Наршагуль Акпар.

В селе Кызылжар более 30 лет простаивает недостроенное здание, в котором хотели разместить школу. В этом году его продали за два миллиона тенге.

«Перед тем как провести аукцион, было проведено обследование визуальное этого здания, по заключению которого, эта школа не подлежит дальнейшему завершению. И сейчас, чтобы туда вкладывать огромные бюджетные средства, необходимо провести обследование техническое на предмет аварийности этой школы», — сказала заместитель акима Бухар-Жырауского района Карагандинской области Айганым Акпанова.