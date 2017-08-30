В момент празднования Дня Конституции на сцене в Караганде заключили браки

Три пары поженились на сцене в момент празднования Дня Конституции в Караганде, передает МИА «Казинформ».

Бракосочетание произошло на сцене в Доме Дружбы.

Свидетелями церемонии бракосочетания стали около тысячи гостей, пришедших на концерт в честь Дня Конституции. Сымбат и Жолтай не ожидали, что важная процедура в их жизни состоится на глазах большой аудитории людей.

«Мы с ними незнакомы, но весь зал радовался за нас и поздравлял с этим событием. Пожелания счастливой семейной жизни мы услышали и от акима Карагандинской области Ерлана Кошанова», — говорит Сымбат.

Аким области отметил, что Конституция — это фундамент Независимости страны.

«Конституция — это главный закон страны, где высшими ценностями являются человек и его свобода», — сказал Ерлан Кошанов.

Около 20 молодых людей получило на сцене главный в жизни документ — удостоверение личности.