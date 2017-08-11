В Министерстве рассказали о начислении пенсии тем, кто не доработал до пенсионного возраста

В Министерстве труда и социальной защиты разъяснили начисление выплат казахстанцам, не захотевшим работать до пенсионного возраста, передаёт МИА «Казинформ».

Граждане могут выйти на пенсию раньше срока, однако выплаты будут начисляться по достижению 63 лет.

«Если выработан человеческий ресурс, человек не может и, возможно, не желает работать до 63 лет (…) человек должен иметь стаж не менее 30-35 лет. Допускаем, что он всю свою сознательную жизнь проработал, то у него начисления будут идти следующим образом. Базовая пенсионная выплата с 1 июля 2018 года будет исчисляться в зависимости от стажа, который человек выработал до 1 января 1998 года в солидарной системе и после 1 января 1998 года по исчисленным и перечисленным пенсионным взносам. Допускаем, что он в 60 лет принял решение, что работать он уже не будет, но пенсия ему все равно будет начисляться по достижению 63 лет», — сказала вице-министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Для лиц, имеющих стаж более 33-х лет до 1998 года или с учетом стажа после 1998 года размер базовой пенсии будет увеличен в два раза по сравнению с текущей. Сегодня это 12 тысяч тенге, но с 1 июля 2018 года данная группа пенсионеров будет получать более 24 тысячи тенге в дополнение к солидарной и накопительной пенсии.

Что касается зависимости размера пенсии от заработной платы, то система исчисления будет высчитывать совокупность 36 месяцев в период самого высокого дохода за все время работы.

Кроме этого, сейчас предусмотрены меры досрочного выхода на пенсию граждан, работающих во вредных и опасных условиях труда. Если сумма обязательных пенсионных взносов, отчисляемых самим работником с 1998 года, взносов работодателей, осуществляемых с 2014 года и добровольных пенсионных отчислении будет достаточна для покупки пенсионного аннуитета (для мужчин — 7 098 035, для женщин — 9 890 035 тенге), то гражданин может выйти на пенсию уже в 50 лет.

По информации ЕНПФ таким правом воспользовались 640 человек, занятых во вредных условиях труда. К 2019 году еще порядка 1000 человек будут иметь достаточно накоплений для покупки такого аннуитета.