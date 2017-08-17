В Казахстане ожидается понижение температуры

Как сообщили в пресс-службе РГП «Казгидромет», антициклон, центр которого расположен над Москвой, окажет влияние на погоду в большинстве областей Казахстана 17-19 августа 2017 года.

В западной, северо-западной, юго-западной половине страны в ближайшие дни будет ясная погода без осадков, тем временем в северной, восточной и юго-восточной половине ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможно выпадение града и шквалистое усиление ветра.

По всей территории республики ожидается кратковременное понижение температуры, в северной половине температура ночью до +5 +12 тепла, днем до +17 +22 тепла. В южной половине синоптики прогнозируют ночью понижение до +10 +17 тепла, днем до +25 +35 тепла.