В Карагандинской области создана Дорожная карта технологической модернизации региона, задача которой – создать благоприятные условия для обновления технологий, передает 24.kz.

В этом году карагандинские предприятия планируют потратить на переоснащение своих производств почти 200 миллиардов тенге. На заводе по производству стальной проволоки и металлических канатов приступили к реализации нового проекта.

Продукция предприятия используется в горно-металлургическом комплексе, энергетическом и строительном секторах, железнодорожной отрасли. Теперь здесь намерены выпускать арматурные канаты, аналогов которым нет в Казахстане и Центральной Азии.

Для этого необходимо автоматизировать производственные процессы и внедрить промышленный интернет. Технологическая модернизация потребует свыше 1 миллиарда тенге.

«Производительность увеличится на 50%. Мы планируем на 2017-2018 годы выйти на 20 тысяч тонн с оборудованием, которое имеем сейчас. С вводом нового оборудования, расширением производства она увеличится до 30 тысяч тонн. Освоение этих мощностей мы планируем к 2022 году»,— сказал Дмитрий Малахов, директор завода.

Масштабная модернизация произойдет и в пищевой отрасли. Например, на маргариновом заводе более полутора миллиардов тенге вложили в строительство паро-котельного цеха. Он улучшил энергоэффективность предприятия и позволил расширять производство. На заводе выпускают 55 тысяч тонн масложировой продукции в год. Ассортимент товара насчитывает свыше 250 наименований.

«Мы стремимся к высокому переделу сырья, высокой добавленной стоимости. Это осуществляется посредством модернизации оборудования. Производство выросло более чем на 30%. Происходит постоянный прирост численности штата. Штатных сотрудников более 2 600 человек на настоящее время. За последние 2 года рост на 18%»,- сказал Олег Винокуров, директор завода.

К технологическому перевооружению привлекаются иностранные инвестиции. С участием бельгийской транснациональной компании будет построен современный завод по производству высококачественной извести. Проект стоимостью 8 миллиардов тенге включен в региональную карту индустриализации.