В Карагандинской области проведут ревизию земель

Ревизию земель всех категорий проведут в Карагандинской области в 2017-2019 годах.

В апреле в нашей области начали начали ревизию земель сельхозназначения и сельхозиспользования.

Полную ревизию земель всех категорий необходимо завершить в 2019 году. Об этом сообщил руководитель областного Управления земельных отношений Аян Шалмаганбетов на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций.

«В соответствии с Планом мероприятий по реализации задач в сфере регулирования земельных отношений на 2017-2021 годы, утверждённым заместителем Премьер-министра — министром сельского хозяйства РК Аскаром Мырзахметовым, в 2017-2019 годах в области планируется проведение ревизии земель всех категорий. Задачами ревизии земель является определение их фактического состояния, выявление земель, неиспользуемых или используемых с нарушением законодательства, определение качественного состояния сельхозугодий, выработка рекомендаций для принятия мер по их рациональному использованию»,— пояснил спикер.

Для проведения ревизии в регионах созданы рабочие группы. Проверки ведутся по графику.

«С апреля по сентябрь акиматы городов и районов проводят подготовительные и камеральные работы по землям сельхозназначения и сельхозиспользования. До конца года необходимо провести подготовительные работы по землям населённых пунктов. Ревизией будут охвачены 9 городов областного значения, два города районного значения, 37 посёлков и 384 сельских населённых пункта. К июлю 2018 года будут завершены камеральные работы по землям населённых пунктов,» — сказал Аян Шалмаганбетов.

В 2018 году планируется провести ревизию земель промышленности, транспорта, связи и иного несельскохозяйственного назначения. В 2019 году пройдут подготовительные и камеральные работы по землям особо охраняемых природных территорий, лесного фонда, водного фонда и землям запаса.

«На сегодняшний день в сельских населённых пунктах много домов и участков с документами времён Советского Союза, выданные ещё Советом народных депутатов. Все эти документы нужно привести в порядок. Есть много людей, которые уехали в другие страны, оставили свои дома. Кто-то кому-то передал, не переоформив до сих пор все документы. Эти моменты сейчас будут выявляться, заноситься в кадастр, в реестр. Вот эту всю работу будем сейчас проводить», — пояснил Аян Шалмаганбетов.

На основании оперативных данных районов и городов составлена экспликация земель. Общая площадь сельхозугодий области составила 14 млн 260 тыс. га — на 239 тыс. га больше по сравнению с 2016 годом.

Проведение ревизии помогает выявлять нарушителей, которые не рационально используют закреплённые земельные участки. В дальнейшем с ними будет разбираться земельная инспекция. Но уже есть факты, когда землепользователи добровольно вернули государству участки, которые не смогли обрабатывать.

По данным земельного баланса, территория Карагандинской области составляет 42 млн 798 тыс. га, в том числе по категориям:

— земли сельхозназначения — 14 млн 021 тыс. га (32,8 % от земельного фонда области);

— земли населённых пунктов — 3 млн 914 тыс. га;

— земли промышленности, транспорта, связи и иного несельскохозяйственного назначения — 234 тыс. га;

— земли лесного фонда — 204 тыс. га;

— земли особо охраняемых природных территорий — 550 тыс. га;

— земли водного фонда — 55 тыс. га;

— земли запаса — 16 млн 664 тыс. га (38,9 % от земельного фонда области).

Кроме того, 7 млн 154 тыс. га земель области арендуют Российская Федерация, Восточно-Казахстанская и Кызылординская области.