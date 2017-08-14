В Карагандинской области прошла Летняя Спартакиада

Летняя Спартакиада городов Карагандинской области «Арай-2017» проходила с 10 по 12 августа.

Традиционная XІІ-я Летняя Спартакиада городов Карагандинской области — «Арай-2017» посвящена Дню Спорта Республики Казахстан и 350-летию выдающегося общественного деятеля Қазыбек Келдібекұлы.

В этом году соревнования Спартакиады проходили в городе Балхаш, а участие приняли сборные команды городов по 13-и видам спорта из 9 городов области: Караганда, Балхаш, Жезказган, Каражал, Приозерск, Сарань, Сатпаев, Темиртау, Шахтинск.

По итогам соревнований карагандинцы завоевали золотые медали в 8-х видах: легкая атлетика, Президентское многоборье, пауэрлифтинг, шахматы, тогызкумалак, армрестлинг, настольный теннис, қазақ күресі; серебро в мини-футболе и женском волейболе, бронзовые медали достались нашей команде по мужскому волейболу, уступившей командам городов из Балхаша и Темиртау, в соревнованиях по шашкам и асык ату заняли 5 место.

В общем зачете наша команда набрала 163 очка, серебрянным призером Спартакиады стала команда города Темиртау, набрав 114 очков, на 3-м месте команда города Балхаш со 100 очками.