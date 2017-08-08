В Карагандинской области планируют завершить ремонт на ТЭЦ

На Шахтинской ТЭЦ капитальный ремонт планируют завершить.

На ремонтные работы выделили 300 миллионов тенге.

Кроме того, на ТЭЦ ремонтируют пароперегреватели, обшивку и конденсаторы первой и второй ступеней котлов.

На сегодняшний день ремонтируют три котла и одну турбину. Эти работы выполнены более чем на 70 процентов. Полностью завершить ремонт планируют 31 августа.

Справляться с ремонтом сотрудникам завода помогает новое, недавно закупленное программное обеспечение «Microsoft Project». Благодаря этому администрация ТЭЦ может отследить, насколько задействован каждый человек и обеспечен ли он материалами на каждый день. Таким образом, задействовать удаётся практически всех сотрудников, и даже во время фактического простоя в летний период сохранять рабочие места и оплату работникам станции.

«Разморозки не будет, эта ТЭЦ уже пять лет работает без единой аварии. Да, были проблемы с закупкой угля, большой дефицит по смете, большой долг. Но теперь поменяли тарифы, ситуация с углём выровнялась. На сегодня долг за уголь в 114 миллионов тенге перед «Казахмысом» ещё есть. Но мы сможем его погасить, проблем таких больше не будет»,— сказал аким Шахтинска Сержан Аймаков.