Санаторий Жосалы

В Карагандинской области планируют завершить ремонт на ТЭЦ

Корреспондент 18 часов назад Комментировать 11

На Шахтинской ТЭЦ капитальный ремонт планируют завершить.

На ремонтные работы выделили 300 миллионов тенге.

Кроме того, на ТЭЦ ремонтируют пароперегреватели, обшивку и конденсаторы первой и второй ступеней котлов.

На сегодняшний день ремонтируют три котла и одну турбину. Эти работы  выполнены более чем на 70 процентов. Полностью завершить ремонт планируют 31 августа.

Справляться с ремонтом сотрудникам завода помогает новое, недавно закупленное программное обеспечение «Microsoft Project». Благодаря этому администрация ТЭЦ может отследить, насколько задействован каждый человек и обеспечен ли он материалами на каждый день. Таким образом, задействовать удаётся практически всех сотрудников, и даже во время фактического простоя в летний период сохранять рабочие места и оплату работникам станции.

«Разморозки не будет, эта ТЭЦ уже пять лет работает без единой аварии. Да, были проблемы с закупкой угля, большой дефицит по смете, большой долг. Но теперь поменяли тарифы, ситуация с углём выровнялась. На сегодня долг за уголь в 114 миллионов тенге перед «Казахмысом» ещё есть. Но мы сможем его погасить, проблем таких больше не будет»,— сказал аким Шахтинска Сержан Аймаков.

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Автор: Корреспондент

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