В Карагандинской области китайцы построят завод по производству взрывчатых веществ

Производить взрывчатые вещества в Казахстане планируют инвесторы из китайской провинции Юньян, передает телеканал «Астана». Проект реализуется в Карагандинской области.

В Астане проходит казахстанско-китайский бизнес-форум, на который приехали представители 150 предприятий из Китая. В результате подписано несколько меморандумов о сотрудничестве, большинство из которых приходится на сельскохозяйственную отрасль.

Но есть и другие проекты. Так, одна китайская компания намерена построить в Карагандинской области завод взрывчатых веществ. Стоимость проекта – 25 млн долларов.

«Провинция Юньян заинтересована в строительстве завода по производству взрывчатых веществ в Карагандинской области. Она уже год эту возможность отрабатывает. И обратилась к нам с просьбой оказать содействие в строительстве этого завода. Мы сейчас оказываем им всю необходимую помощь. В сентябре они сделают очередной визит по данному заводу, и уже мы получим какие-то результаты», – сообщил гендиректор казахстанского Агентства инвестиционного сотрудничества Айдын Байедилов.

Напомним, 5 августа стало известно, что в ЮКО китайцы построят химический и топливный заводы. Аким ЮКО обещал китайским инвесторам всестороннюю поддержку.