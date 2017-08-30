В Карагандинской области казначей собирал деньги с подчиненных

Главный казначей Карагандинской области собирал деньги с подчиненных, передает МИА «Казинформ».

Руководителя департамента казначейства Карагандинской области приговорили к 4 годам ограничения свободы.

Чиновник объявил о сборе денег с троих своих заместителей, сославшись на то, что ему нужно будет «…проявить национальное гостеприимство» и достойно встретить комиссию. Согласно материалам уголовного дела, глава департамента Аскар Нурпейсов, получив от руководителя отдела финансового обеспечения информацию об экономии денежных средств и поступлении из Минфина дополнительных денег для премирования сотрудников, решил собрать с троих заместителей по 50 000 тенге.

Главный казначей области вызвал в кабинет своего заместителя Бану Ахметжанову и сообщил, что в Караганду едет комиссия, для приема которой нужно собрать с каждого из трех заместителей, включая ее, по 50 000 тенге. Как указала при оглашении приговора судья Казыбекбийского районного суда №1 Караганды Айгуль Мурзабекова, замруководителя не могла отказать своему начальнику, поскольку «опасалась за негативные последствия для себя и находилась в зависимом положении от подсудимого».

«Ахметжанова вынужденно дала свое согласие на сбор ею указанных денежных средств с двоих других заместителей. Подсудимый превысил власть, то есть совершил действия, явно выходящие за пределы его прав и полномочий, повлекшие причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан», — озвучила приговор судья Айгуль Мурзабекова.

Собрав с троих заместителей по 50 тысяч тенге, включая себя, Бану Ахметжанова в конверте принесла 150 тысяч тенге руководителю департамента казначейства Аскару Нурпейсову. Однако он сказал, чтобы он хранила деньги до востребования. Вскоре он был задержан сотрудниками департамента Национального бюро по противодействию коррупции Карагандинской области.

Первоначально он признал вину и даже заключил с прокуратурой процессуальное соглашение. Однако в зале суда заявил, что отказывается от сделки. Судья вернула дело назад в прокуратуру для отмены сделки и расследования на общих основаниях. Свою вину глава департамента казначейства не признал. Он заявил, что при сборе денег корыстных целей не преследовал, а хотел проявить «национальное гостеприимство».

«В общий котел я тоже хотел положить свои 100 000 тысяч тенге, но не положил, поскольку решил, что коллектив меня неправильно поймет. Поэтому я отменил сбор денег. Я не брал эти деньги на руки. Мои заместители оговорили меня. Не случайно они ни разу не пришли в суд, их показания пришлось зачитывать», — сказал в суде Аскар Нурпейсов, который в процессе судебных слушаний находился на свободе.

Мера пресечения в отношении него не избиралась. Он заявил, что работал на руководящих должностях в Восточно- Казахстанской и Южно-Казахстанской областях, где всегда пользовался уважением и положительно характеризовался. Судья признала его виновным по части 2 статьи 362 УК «превышение власти или должностных полномочий».

«Признать Нурпейсова Аскара Камзаевича виновным и назначить наказание в виде ограничения свободы сроком 4 года, с установлением пробационного контроля сроком на 4 года, с лишением права занимать должности руководителя государственных и иных учреждений сроком на пять лет», — огласила приговор судья Айгуль Мурзабекова. Аскар Нурпейсов возглавлял департамент казначейства с ноября 2013 года до конца 2016 года, когда он был задержан.