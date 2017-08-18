В Караганде судят подозреваемого в краже 6 кг золота охранника

Перед судом предстал охранник торгового дома «Әлем» в Караганде по обвинению в совершении кражи из бутиков шести килограммов ювелирных украшений.

Значительную часть драгоценностей охранник и его друг, который тоже сел на скамью подсудимых, успели, по версии следствия, реализовать.

Охранник проработал в этой должности всего месяц, после чего, согласно материалам дела, ограбил 12 бутиков.

Спустя четыре месяца после кражи сотрудники органов внутренних дел при задержании подозреваемых обнаружили вещественные доказательства — похищенные девять тысяч долларов и около шести килограммов ювелирных изделий.

«Дело поступило на рассмотрение в суд. Двоим подсудимым вменяется совершение преступления по части 4 статьи 188 УК РК «Кража», — сообщили в канцелярии Казыбекбийского районного суда №1 Караганды.

Напомним, вечером 28 марта 2016 года подозреваемые в торговом доме «Әлем» похитили золотые изделия из 12 бутиков. Кража была обнаружена утром, когда на работу пришли представители администрации торгового дома. Судя по аккуратности действий вора и по расставленным в ряд сейфам, которые были взломаны, воры никуда не спешили и располагали достаточным временем для кражи. Общая сумма ущерба составила 226 миллионов тенге. Спустя четыре месяца полицейские установили местонахождение 33-летнего охранника и задержали его.