Санаторий Жосалы
Общее фото! А потом девушки, разделившись на две команды, дарили карагандинкам улыбки и подарки

В Караганде прошел флешмоб женственности (Фото и видео)

Корреспондент 2 часа назад Комментировать 9

Вчера, 1 августа, по улицам шахтерской столицы прошли девушки с венками на головах, которые раздавали карагандинкам хорошее настроение и подарочки, передает novoetv.kz

В этом году прошел 9-й флешмоб женственности. По словам организатора Юлаи, в этом году участие приняли около 100 девушек. Стоит отметить, что в этот раз в мероприятии участвовало много детей.

После общего фото девушки разделились на две команды и пошли поднимать настроение прекрасной половине нашего города. Кроме подарков, участницы говорили комплименты. В конце флешмоба девушки станцевали танец, а после пошли пить чай.

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Автор: Корреспондент

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