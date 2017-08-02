В Караганде прошел флешмоб женственности (Фото и видео)

Вчера, 1 августа, по улицам шахтерской столицы прошли девушки с венками на головах, которые раздавали карагандинкам хорошее настроение и подарочки, передает novoetv.kz

В этом году прошел 9-й флешмоб женственности. По словам организатора Юлаи, в этом году участие приняли около 100 девушек. Стоит отметить, что в этот раз в мероприятии участвовало много детей.

После общего фото девушки разделились на две команды и пошли поднимать настроение прекрасной половине нашего города. Кроме подарков, участницы говорили комплименты. В конце флешмоба девушки станцевали танец, а после пошли пить чай.