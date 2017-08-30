В Караганде открыли кинотеатр (Фото и Видео)

Сегодня, в День Конституции РК, в Караганде открыли кинотеатр «SaryArka cinema», передает novoetv.kz.

В новом кинотеатре для посетителей открыли четыре зала, показ в которых будет идти ежедневно.

Так же радует красивое оформление самого кинотеатра! На стенах изображены кадры из популярных фильмов, которые уже стали классикой, и герои комиксов.

А в ожидании фильма или после можно перекусить в уютном кафе.

Все, кто пришел на открытие кинотеатра, мог поучаствовать в лотерее, в которой можно было выиграть ценные призы. А на память дарили шоколадки, с фирменной оберткой «SaryArka cinema».

Сюрпризом этого открытия был визит казахстанского актёра Саята Исаембаева, который известен по роли Саяна в фильме «Рэкетир».

«Для Караганды -это радость. Есть еще одно место, где люди могут проводить свой досуг и выходные»,- сказал Саят Исембаев.

После интервью, которое актер дал перед зрителями, все желающие могли сделать фото на память с Саятом в фотозоне кинотеатра.

Директор «SaryArka cinema» сказал, что к Новому Году планирует открыть еще один кинотеатр в Майкудуке. Так же в проекте разработка vip-зала: таким новшеством в нашем городе не может похвастаться ни один кинотеатр.