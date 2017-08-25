В Караганде определили места для забоя скота во время праздника «Курбан айт»

Места для забоя скота, которые соответствуют санитарным требованиям, определили в Караганде.
Праздник «Курбан айт» в этом году пройдет с 1 по 3 сентября.
Вот места для жертвенного забоя скота:
Нижеуказанные места соответствуют санитарным требованиям:
ИП «Абишев А.О» (ул. Резника, 18);
ИП «Абишев А.А» (ул. Сатпаева, 204/2);
ИП «Кулькеев С.О» (ул.Складская, 8/10);
Универсальный оптово-розничный рынок «Тұлпар» (пр.Республики, 72/1);
Территория напротив мечети «Бала қажы» (угол ул.Карла Маркса и переулка Авангардный).