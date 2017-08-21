В Караганде начался IV этап соревнований по горноспасательному многоборью (Фото и видео)

21 августа в Караганде стартовал IV этап соревнований по горноспасательному многоборью, передает novoetv.kz.

Соревнования начались с торжественного открытия, на котором с поздравительным словом выступили люди, которые как никто другой понимают трудность и опасность этой профессии.

» Горноспасатель — это благородная, интересная и в тоже время опасная профессия, которая требует особой профессиональная подготовки», — сказал генерал-майор, и. о. генерального директора РГП «ПВАСС» Сатылганов Диханбек.

До сегодняшнего дня спасатели прошли три этапа ежегодных соревнований, формат которых меняется. Например, два года назад ввели состязание спасательных операций. До этого три года участники мерились силами в спортивных состязаниях.

На предварительных этапах по горноспасательному многоборью определили лучшие отделения в подразделения филиалов.

Цель соревнований по горноспасательному многоборью — обмен опытом между филиалами и повышение готовности оперативного состава к проведению аварийно-спасательных работ путем отработки приемов и методов ведения подобных операций, взаимодействие оперативных групп при ликвидации крупномасштабных аварий техногенного характера.

После приветственного слова гостям и участникам показали учебные центры. Директор Карагандинского филиала Селинский Геннадий провел показ аварийно-спасательного оборудования, состоящего на оснащении филиалов РГП «ПВАСС», а затем все посетили учебную шахту, построенную в 70-х годах.

Первое, что показали спасатели — это ТТП (тактико-техническая подготовка). У спасателей была задача — ликвидировать аварию на промышленном объекте. Они прошли задымленное помещение, ликвидировали пожар и спасли человека из-под завала.

Также присутствующим показали работу генератора инертного газа ГИГ — 1500. Он предназначен для получения парогазовой смеси с низким содержанием кислорода. При получении этой смеси можно активно тушить пожар или заполнить ей какое-то замкнутое пространство. Основа генератора — авиационный двигатель с реактивного самолета.



«Мы, как вы слышали, проводим заключительный этап соревнований спасателей. До этого шла подготовка: одиночная, по специальности, по определенным элементам. И вот — заключительный этап, где с каждого филиала нашего региона горнорудной и горной промышленности приехали спасатели, где на базе Карагандинского филиала мы проводим четвертое соревнование. Определяем лучшие подразделения», — сказал генерал-майор Сатылгонов Диханбек.

От участников нужно не только физическое здоровье и выносливость, но и максимальная собранность.

«Мы в тесном контакте с объектами , руководителями объектов, техническим персоналом, изучаем, рассматриваем и если есть определенные недостатки, мы вместе их устраняем. Благодаря тесной работе на сегодняшний день стало меньше аварий на опасных производственных объектах», — добавил Сатылганов Диханбек Джанкоразович.

Ну а 28 августа лучшая команда получит переходящий кубок, дипломы, медали и денежные призы. Novoetv.kz обязательно расскажет вам подробности, следите за обновлениями!