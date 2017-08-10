В Караганде модернизируют кондитерскую фабрику

Проект по модернизации кондитерской фабрики разработан в Караганде.

Стоимость этого проекта 20 млрд тенге. Планируют начать модернизацию этого проекта в следующем году. Производство простаивает уже больше года.

Об этом рассказал руководитель областного Управления промышленности и индустриально-инновационного развития Галымжан Жумасултанов.

«Фабрика не умрёт. Просто пришло время, когда нужно всё менять. Оборудование 60-70-х годов, которое использовалось, физически и морально устарело. Новые собственники предложили полностью модернизировать производство. Разработали бизнес-план. Проект стоит порядка 20 млрд тенге. Одобрение уже есть. Если всё подтвердится, со следующего года начнётся реализация этого проекта. То есть полностью будет новое оборудование»,— сказал Галымжан Жумасултанов на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций.

Руководитель управления считает решение инвесторов правильным.

«Выпускать продукцию на старом оборудовании — это не выгодно в условиях конкуренции на кондитерском рынке. Чтобы не работать в минус, нужно взять паузу, сделать хорошее предприятие с новым оборудованием, новыми технологиями. При этом выиграют и собственник, и потребители», — полагает Галымжан Жумасултанов.

Руководитель областного Управления промышленности и индустриально- инновационного развития опроверг слухи о перепрофилировании производства.

«Менять направление фабрики не будут. Я считаю, этого нельзя делать. Необходимо возродить эту фабрику и былую славу карагандинских конфет. Инфраструктура этой фабрики очень солидная, поэтому терять её никак нельзя. Пришёл инвестор, который готов работать, модернизировать производство. Сегодня процедурные этапы пройдены, дело за решением. За эту фабрику, за это производство мы, как местный исполнительный орган, тоже переживаем. Вопрос о необходимости государственной поддержки обсуждался с Премьер-министром РК во время его рабочей поездки в область. В рамках Карты поддержки предпринимательства этот проект двигается»,- отметил Жумасултанов.

Сотрудники фабрики сейчас находятся в отпусках без содержания.

«Я думаю, те специалисты, которые выросли на этом предприятии, они вернутся», — надеется он.