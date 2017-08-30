Во время Курбан айта в Караганде будут организованы дополнительные автобусы (Схема движения)

В Караганде 31 августа, во время празднования Курбан айта, будут организованы два автобусных маршрута от областной Центральной мечети и городской мечети № 1 до места для забоя скота по адресу: проспект Республики, 72/1. Проезд в этих автобусах будет бесплатным.