Санаторий Жосалы

Во время Курбан айта в Караганде будут организованы дополнительные автобусы (Схема движения)

Корреспондент 6 часов назад Комментировать 20

В Караганде 31 августа, во время празднования Курбан айта, будут организованы два автобусных маршрута от областной Центральной мечети и городской мечети № 1 до места для забоя скота по адресу: проспект Республики, 72/1. Проезд в этих автобусах будет бесплатным.

Теги

Автор: Корреспондент

Читайте также

Ко Дню Конституции пожарным Караганды подарили спецмашины и снаряжения

В канун Дня Конституции на территории пожарной части № 17 ДЧС Карагандинской области состоялось торжественное …

Ваш комментарий очень важен

2009-2017 © «Новое телевидение», Все права защищены.