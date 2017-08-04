В каких районах Караганды сегодня не будет света

Из-за ремонтных работ электроэнергию отключат в некоторых районах города.

В связи с ремонтными работами в ТП № 2095 будет отключение электроэнергии с 09.00 ч. до 13.00 ч.:

мкр. Орбита 19, 20

мкр. Орбита 23

мкр. Орбита 21

мкр. Орбита 25

мкр. Орбита 26

мкр. Орбита 22, 23, 24

В связи с ремонтными работами по ВЛ-10 кВ ф. № 16 пс «Энгельса» будет отключение электроэнергии с 31 июля по . с 09.00 ч. до 20.00 ч.:

КТП Алькеев

КТП Вотчель

КТП Асатрян

КТП Сергин

КТП Елемесов

В связи с ремонтными работами по ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от КТПН № 438 будет отключение электроэнергии с 09.00 ч. до 17.00 ч.:

ул. Паровозная 75-97,56-70,74-78, автосервис

пер. Плотничный 10,20,11

пер. Кузнечный 14-18,14а,19,30

ул. Вагонная 37/1-51

ул. Вагонная 53 магазин

В связи с ремонтными работами по ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 КТП № 443 будет отключение электроэнергии с 09.00 ч. до 17.00 ч.:

пер. Плотничный 12,24,25кв1

ул. Цеховая 43 Моностырь Босых Кармелиток

ул. Кузнечная 38а,38б,32

В связи с ремонтными работами по ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 КТП № 444 будет отключение электроэнергии с 09.00 ч. до 17.00 ч.:

ул. Хозяйственная.

В связи с ремонтными работами по ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 КТП № 442 будет отключение электроэнергии с 09.00 ч. до 17.00 ч.:

ул. Карабасская 58а,58б,60а,58/2-64

В связи с ремонтными работами по ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 КТП № 5145 будет отключение электроэнергии с 09.00 ч. до 17.00 ч.:

ул. К. Либкнехта д.43, 43а, 45, 47, 49, 51, 53, 57а, 59, 61, 63, 63а, 65, 65а, 67.

В связи с ремонтными работами по ВЛ-0,4 кВ ф. № 9 ТП № 75 будет отключение электроэнергии с 09.00 ч. до 17.00 ч.:

ул. Энтузиастов, д.2-18,1-27;

ул. Липецкая, д.45-55;

ул. Крамского д.2-26;

пер. Липецкий, д.1-9; 2-8

В связи с ремонтными работами по ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 КТП № 39 от пс «Токаревка» будет отключение электроэнергии с 09.00 ч. до 17.00 ч.:

ул. Шоссейная

ул. Тупиковая

ул. Средняя

ул. 1 Тупик

ул. Первомайская

В связи с ремонтными работами по ВЛ-0,4 кВ ф. 3 КТП № 120 от пс «Покорное» будет отключение электроэнергии с 10.00 ч. до 17.00 ч.:

Контора «Нур СХ»

ДК

Пекарня