В госпрограмме «Денсаулык» Карагандинская область вошла в тройку лидеров

Карагандинская область по показателям государственной программы «Денсаулык» вошла в тройку лидеров.

По информации Республиканского центра развития здравоохранения МЗ РК, наибольшего количества показателей достигли Астана, Восточно-Казахстанская и Карагандинская области.

В Карагандинской области на реализацию программы «Денсаулык» на этот год выделили 11,8 млрд тенге, за полгода освоено 6,4 млрд тенге. Эти средства направлены на иммунизацию населения, обеспечение лекарственными препаратами в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи, развитие Национальной скрининговой программы.

Кроме этого ведётся информационная работа по профилактике поведенческих факторов риска с использованием современных информационных технологий.

Например, в области разработали уникальное мобильное приложение для беременных «Дистанционный дородовой патронаж» с функцией SOS. С помощью этого сервиса женщина может записаться на приём к своему врачу-гинекологу и консультироваться с ним в онлайн-режиме. В случае резкого ухудшения состояния сработает кнопка SOS, и тревожный звонок автоматически поступит на станцию скорой помощи.

Программа предусматривает достижение к 2021 году целевых индикаторов:

— увеличение продолжительности жизни населения Республики Казахстан до 73 лет;

— снижение младенческой смертности в два раза от уровня 2009 года;

— снижение общей смертности населения страны на 30 % от уровня 2010 года;

— снижение смертности от туберкулёза до 3,8 на 100 тыс. населения;

— удержание распространённости ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет в пределах 0,2-0,6 %. Также установлены 36 показателей результата.