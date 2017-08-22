В Егиндыбулаке грандиозно отпраздновали 350-летие Казыбек би (фото)

В селе Егиндыбулак Каркаралинского района состоялись торжества в честь 350-летия великого бия, подготовка к которым началась ещё в марте.

18 августа в селе открыли стелу и детскую площадку. На следующий день прошли все основные праздничные мероприятия, в которых приняли участие Госсекретарь РК Гульшара Абдыкаликова, депутаты Парламента, аким Карагандинской области, деятели культуры РК, общественные деятели, известные учёные, руководители государственных органов, акыны и потомки Казыбек би, а также делегации из ВКО, Павлодарской области и ЮКО.

Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова на торжественной церемонии зачитала поздравление Президента Нурсултана Назарбаева:

— Казыбек Кельдибекулы — деятель, имя которого вписано золотыми буквами в историю нации. Современный независимый, мирный и развитый Казахстан — это воплощённая в жизнь мечта наших прадедов. Всё это стало возможным благодаря единству и согласию нашего народа. Мы — страна, которая дорожит прошлым, уважает настоящее и устремлена в будущее. Реализуя программу «Рухани жаңғыру», мы переосмысливаем и обогащаем нашу историю, культуру, национальную память.

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов в своём поздравлении отметил роль Казыбека Кельдибекулы в истории, рассказал про его справедливость и мужество.

— Юбилей великого бия стал хорошим примером пропаганды культурного и духовного наследия нашего народа. Мероприятия, посвящённые празднованию 350-летия Казыбек би, продолжатся в нашем регионе до конца года. Он многое сделал для своего народа, поэтому о его жизни и деятельности необходимо знать и помнить всем, — сказал Ерлан Кошанов.

В рамках празднования состоялось театрализованное представление «Қаз дауысты Қазыбек би», подготовленное творческими коллективами Карагандинской области. Также состоялся арнау акынов — участников международного айтыса, прошёл праздничный концерт с участием известных артистов. Празднование продолжили спортивными состязаниями по борьбе қазақ күресі и конными скачками.

— На соревнование по қазақ күресі приехали 55 палуанов из разных областей. Среди них 33 спортсмена соревновались в абсолютной тяжёлой категории и 12 спортсменов в категории до 70 кг, — рассказал главный судья Мейрам Ташимов.

Среди палуанов были мастера спорта, спортсмены международного класса, победители «Казахстан барысы». Победителям достались автомобиль «Тойота Камри» и мотоцикл. В весовой категории до 70 кг участник из Каркаралинского района Едиге Сыздыков победил спортсмена из Жанааркинского района Айдоса Галымова.

— Все спортсмены готовились к этому турниру несколько месяцев. Я рад своей победе, победить на своей родной земле — это особое чувство. Я благодарю всех болельщиков,— сказал Едиге Сыздыков.

Также во время празднования был дан старт международному автокаравану «Қаз дауысты Қазыбек би жолымен: «Бабаларға тағзым!». Автокараван до 30 августа проедет по территории Карагандинской области, участники также посетят Кызылорду, Туркестан, Тараз, Шымкент, Ташкент и Навои.