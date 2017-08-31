В День Конституции РК в Караганде финишировал автокараван

В Караганде, 31 августа, финишировал автокараван «Қаз дауысты Қазыбек би жолымен: Бабаларға тағзым!».

Автокараван посвящён 350-летию со дня рождения великого оратора и общественного деятеля Қазыбек би. Участников карагандинцы встретили у памятника Казыбек би — по традиции, с шашу.

«Я поздравляю участников автокаравана с возвращением! Благодарю их за то, что они проделали такой путь и посетили могилы наших предков», — сказал аксакал Ахмадия Сулейменов, потомок Казыбек бия.

28 участников автокаравана на семи автомобилях стартовали в посёлке Егиндыбулак 19 августа, и за 13 дней посетили 16 населённых пунктов в нашей стране и Узбекистане, проехав в общей сложности более 5 000 километров. Также автокараван посетил места захоронения всех трёх великих казахских биев. В рамках автокаравана проводились митинги, встречи с населением и концерты.

«Мы отправились в путь, чтобы передать ваши тёплые слова, привет от Сарыарки и почтить память Қазыбек би Келдібекұлы. А также, чтобы посетить места захоронения величайших представителей казахского народа. Аким Кызылординской области Кырымбек Кушербаев назвал наш караван историческим событием. Везде нас встретили тепло. Благодаря нашему автокаравану 350-летие Қазыбек би празднует вся республика», — отметил участник автокаравана Бекзат Алтынбеков.

Главная цель автокаравана — пропаганда программной статьи президента «Рухани жаңғыру» и укрепление образа личности Қаздауысты Қазыбек би как великого политического деятеля и выдающегося оратора в сознании казахстанцев.

По итогам проведения автокаравана планируют издать книгу и выпустить документальный фильм.