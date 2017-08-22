В Астане пройдут Дни культуры Карагандинской области

Дни культуры Карагандинской области пройдут в столице с 4 по 9 сентября в рамках Международной выставки «Астана ЭКСПО-2017».

5 сентября в 15.00 на концертной площадке этноаула состоится торжественное открытие Дней культуры. Зрителей ждут театрализованные представления «Қоянды жәрменкесі», «Бауырсақ шоу», «Қымыз-шоу», обширная праздничная фольклорная программа «Өнер көзі — халықта», спортивные мероприятия, призы и многое другое.

6 сентября в 21.30 в амфитеатре «ЭКСПО-2017» состоится гала-концерт мастеров культуры и искусства Карагандинской области. На сцене выступят лучшие коллективы, исполнители, известные артисты нашего региона, звёзды казахстанского шоу-бизнеса Каракат Абильдина, Ерлан Кокеев и группа «К-7», Жамила Баспакова, Булат Кусаинов и многие другие.

По материалам пресс-службы акимата Карагандинской области.