У полицейских Казахстана появятся видеорегистраторы

До конца года всех полицейских обеспечат видеорегистраторами , передает Tengrinews.kz.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

«По видеорегистраторам. Это у нас сегодня, наверное, обязательное требование времени. Очень много поступает жалоб на действия наших полицейских. Часто о злоупотреблении, часто о превышении власти, ну и о грубости. Это критерии, по которым идут жалобы. Поэтому видеорегистраторы у нас сейчас обязательны. Буквально до конца года мы 100-процентно обеспечим дорожно-патрульную полицию. Практически у нас дорожно-патрульная полиция встречается с гражданами. В основном они налагают административные взыскания», — сообщил Тургумбаев во время пресс-конференции на площадке пресс-центра Правительства РК о ходе реализации второй институциональной реформы «Обеспечение верховенства закона» Плана нации «100 конкретных шагов».

Он отметил, что по линии дорожной полиции около миллиона протоколов составлено в этом году.

«Естественно, возникают вопросы у каждого водителя оспорить законность действий полицейского. Поэтому видеорегистратор — это техническое средство, которое беспристрастно фиксирует как действия полицейского, так и действия водителя» , — добавил Тургумбаев.

Новые изменения и дополнения в законе «О дорожном движении» дают право водителю при конфликтных ситуациях либо несогласии с действиями полицейского, проводить видеосъемку.

«Это мы внесли в закон. То есть это право у любого водителя оспорить действия полицейского. Тем самым мы идем на то, чтобы не было злоупотреблений со стороны полиции и, естественно, принципа о неотвратимости наказания. Если водитель совершил правонарушение, конечно, он должен подлежать административной ответственности» ,- заключил Ерлан Тургумбаев.