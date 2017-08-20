Мини-футбольный клуб «Тулпар» ликвидируют в Караганде, передает Today.kz.Началась ликвидация деятельности государственного спортивного клуба в Темиртау, мини-футбольного клуба «Тулпар», коммунального предприятия «Горсвет», регионального центра государственно-частного партнерства Карагандинской области, ТОО «Хозяйственное управление» и ТОО «Полигон».

На брифинге в региональной службе коммуникаций в Караганде руководитель управления государственных активов и закупок Карагандинской области Мурат Кадеков сообщил, что эти объекты не удалось реализовать после трех торгов.

«Мини-футбольный клуб «Тулпар» не удалось продать с третьих торгов. Будет ликвидация. Также не было реализовано с третьих торгов коммунальное государственное предприятие «Спортивный клуб «Темиртау». АО «Региональный центр государственно-частного партнерства Карагандинской области» ликвидируем по решению областного акимата, его тоже не продали. Кроме того, решением областного акимата будут ликвидированы ТОО «Хозяйственное управление», ТОО «Полигон» в Жезказгане и коммунальное госпредприятие «Горсвет» в Караганде», — сказал Мурат Кадеков.

Сотрудники всех ликвидируемых предприятий уже получили уведомления об увольнениях.