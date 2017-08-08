Три населенных пункта в Карагандинской области получат новые названия

В Карагандинской области три населенных пункта переименуют осенью.

Областная ономастическая комиссия объявила, что осенью изменятся названия трёх сёл в Нуринском и Осакаровском районах.

Также рассматривали вопрос о смене названий 47 улиц в разных сельских округах Нуринского района. С переименованием 45 из них комиссия согласилась, названия двух улиц оставила прежними.

Сейчас в отделе ономастики Управления по развитию языков Карагандинской области готовят проект, согласование и утверждение которого займёт от полутора до двух месяцев.

Уже этой осенью село Щербаковское Нуринского района станет селом Кайнар, посёлок Киевка переименуют в посёлок Нура, а село Дальнее Осакаровского района станет селом Аманконыр.

Что же касается переименования 45 улиц, этот проект уже готов и направлен в районы.