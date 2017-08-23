Трехъязычное образование в Казахстане будут вводить постепенно

Ответственный секретарь МОН РК Арын Орсариев сказал, что введение трехъязычного образования в школах Казахстана будет постепенным и осторожным, передает Today.kz.

«Мы подготовили 1 500 учителей. В своей преподавательской деятельности они уже хотя бы частично смогут применять английский язык в обучении. Сначала небольшая информация будет на английском языке, через какое-то время предмет перейдет полностью на преподавание на английском языке. У нас уже есть школы, где учителя преподают на двух языках. Мы намерены проводить это поэтапно и осторожно», — сказал Орсариев.

Ответственный секретарь МОН сказал, что не совсем целесообразно с экономической точки зрения отправлять учителей за границу для поднятия уровня владения английским языком.

«Конечно, какую-то часть учителей мы бы с удовольствием хотели отправить. У нас есть программа «Болашак», по которой люди и так учатся. Всех отправить на обучение за рубеж — это не совсем целесообразно с экономической точки зрения. Можно обучить языку и в Казахстане. Мы привлекаем в поддержку Британский совет Казахстана. Можем приглашать носителей языка в Казахстан. Они же и здесь могут нам помогать. Необязательно ради этого выезжать в Великобританию, США или куда-то еще. Конечно, вот сейчас обучение по формату языкового лагеря идет. Мы отрываем педагогов от производства и непосредственно с ними работаем. Хотя есть и без отрыва», — добавил представитель ведомства.

Из-за поэтапного внедрения трехъязычного образования в школах Министерство образования и науки РК с 1 сентября 2017 года увеличивает оклад учителей, преподающих на английском языке.