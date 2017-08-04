События 4 августа

4 августа в мире отмечают:

День рождения шампанского

День качания на качелях

День заветного сундучка

День береговой охраны

События:

1662 — В Москве произошел «Медный бунт» — массовое восстание посадских людей против выпуска медных денег.

1693 — Французский монах Дом Периньон открыл секрет изготовления шампанского.

1777 — В Лондоне открыт первый в мире цирк.

1912 — Совершён первый пассажирский перелёт через Ла-Манш (пассажиров было только двое).

2003 — В Республиканской клинической больнице в Астане впервые в мире была проведена операция по трансплантации нервных клеток спинного мозга.

Родились:

1901 — Луи Армстронг, выдающийся американский джазовый музыкант, лидер джаз-бэндов, композитор. Оказал наибольшее влияние на развитие джаза и сделал многое для его популяризации во всем мире. За ним, постепенно, в среде музыкантов закрепляется прозвище Сачмо — сокращение от английского Satchel Mouth («рот-меха»).

1955 — Билли Боб Торнтон, американский актёр, сценарист, режиссёр и певец. Стал широко известен после выхода драмы «Отточенное лезвие» (1996), за написание сценария к которой Торнтон был удостоен премии «Оскар». Был женат на Анджелине Джоли.

1961 — Барак Обама, 44-й президент США. Первый афроамериканец, выдвинутый на пост президента США от одной из двух крупнейших партий, и первый в национальной истории глав государства темнокожий президент, а также президент с фамилией африканского и средним именем арабского (Хуссейн) .

1970 — Глеб Самойлов, советский и российский музыкант, поэт, композитор, лидер рок-группы The Matrixx, в прошлом — фронтмен «Агаты Кристи». Младший брат Вадима Самойлова. Начиная с 1991 года и до последнего времени являлся основным автором слов и музыки в группе. Большая часть песен, включая самые известные, написана Глебом.