События 30 августа

30 августа в мире отмечают:
Казахстан — День Конституции
Турция — День победы
Татарстан — День Республики
Венецианский международный кинофестиваль
Томатина (Другое название фестиваля — Битва томатов (La Batallа del Tomate). В самую последнюю неделю августа в городе Буньол (Bunol), что на востоке Испании, начинается ежегодный «Томатный фестиваль», посвященный уходящему лету.
События:
1901 — Хьюберт Сесил Бут (Hubert Cecil Booth) запатентовал электрический пылесос.
1940 — В СССР испытывается первый советский паровоз без топки.
1968 — Выходит сингл группы «Beatles» — Hey Jude. Мировой тираж сингла в 1968 году 6 миллионов экземпляров и первое место во всех хит-парадах.
1993 — На Эйфелеву башню поднялся 150-миллионный посетитель.
1995 — Фон Течнер и Иварсёй создали компанию Opera Software, которая продолжила разработку браузера. Этот день разработчики считают «днём рождения» Opera.
2002 — Под Хабаровском был открыт уникальный по своей протяжённости мост через Амурскую протоку. Его длина — 750 метров. Это единственное подобное сооружение в России. Мост был построен в рекордные сроки — всего за месяц.
Родились:
1797 — Мэри Шелли (ум. 1851), английская писательница.
1860 — Исаак Левитан, русский художник.
1920 — Леонид Аронович Шварцман, советский и российский режиссёр-мультипликатор и художник мультипликационного кино. Народный художник Российской Федерации (2002).
1954 — Александр Лукашенко, президент Белоруссии.
1967 — Тимур Кизяков, автор и ведущий программы «Пока все дома».
1968 — Слава Жеребкин, музыкант, солист русской группы «На-На».
1972 — Камерон Диас, американская топ-модель и киноактриса.
1982 — Энди Роддик, американский профессиональный теннисист, экс-первая ракетка мира.
1985 — Анастасия Задорожная, российская киноактриса, певица и фотомодель.