События 30 августа

30 августа в мире отмечают:

Казахстан — День Конституции

Турция — День победы

Татарстан — День Республики

Венецианский международный кинофестиваль

Томатина (Другое название фестиваля — Битва томатов (La Batallа del Tomate). В самую последнюю неделю августа в городе Буньол (Bunol), что на востоке Испании, начинается ежегодный «Томатный фестиваль», посвященный уходящему лету.

События:

1901 — Хьюберт Сесил Бут (Hubert Cecil Booth) запатентовал электрический пылесос.

1940 — В СССР испытывается первый советский паровоз без топки.

1968 — Выходит сингл группы «Beatles» — Hey Jude. Мировой тираж сингла в 1968 году 6 миллионов экземпляров и первое место во всех хит-парадах.

1993 — На Эйфелеву башню поднялся 150-миллионный посетитель.

1995 — Фон Течнер и Иварсёй создали компанию Opera Software, которая продолжила разработку браузера. Этот день разработчики считают «днём рождения» Opera.

2002 — Под Хабаровском был открыт уникальный по своей протяжённости мост через Амурскую протоку. Его длина — 750 метров. Это единственное подобное сооружение в России. Мост был построен в рекордные сроки — всего за месяц.

Родились:

1797 — Мэри Шелли (ум. 1851), английская писательница.

1860 — Исаак Левитан, русский художник.

1920 — Леонид Аронович Шварцман, советский и российский режиссёр-мультипликатор и художник мультипликационного кино. Народный художник Российской Федерации (2002).

1954 — Александр Лукашенко, президент Белоруссии.

1967 — Тимур Кизяков, автор и ведущий программы «Пока все дома».

1968 — Слава Жеребкин, музыкант, солист русской группы «На-На».

1972 — Камерон Диас, американская топ-модель и киноактриса.

1982 — Энди Роддик, американский профессиональный теннисист, экс-первая ракетка мира.

1985 — Анастасия Задорожная, российская киноактриса, певица и фотомодель.