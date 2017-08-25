События 25 августа

25 августа в мире отмечают:
День рождения операционной системы Linux
День рождения консервной банки
День лазанья по деревьям
События:
1609 — Галилео Галилей демонстрирует Большому совету и дожу Венеции новое устройство — телескоп.
1835 — В США вызвано всеобщее изумление публикацией газеты «Нью-Йорк Сан» о том, что на Луне обнаружены растения.
1919 — Открылся первый в мире регулярный международный авиамаршрут Лондон – Париж.
1957 — Отправился в рейс первый советский корабль на подводных крыльях «Ракета».
1960 — В Риме начались XVII Олимпийские игры.
1973 — Сделан первый снимок томографом.
Родились:
1530 — Иван IV Васильевич Грозный, русский царь.
1930 — Георгий Данелия, советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, публицист.
1930 — Сэр Шон Коннери, британскийкиноактёр и продюсер шотландского происхождения. Лауреат премии «Оскар», двукратный лауреат премии «BAFTA», трёхкратный лауреат премии «Золотой глобус». Работал в театре и на телевидении.
1949 — Джин Симмонс, вокалист и бас-гитарист американской группы «Kiss».
1958 — Тим Бёртон, американский кинорежиссёр, продюсер, мультипликатор и писатель. Мастер современного зрелищного кино, зачастую основанного на чёрном юморе и макабрических элементах.
1961 — Билли Рэй Сайрус, американский актёр и музыкант, исполнитель песен в стиле кантри.
1970 — Клаудиа Шиффер, немецкая супермодель, киноактриса и посол доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании.