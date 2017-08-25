События 25 августа

25 августа в мире отмечают:

День рождения операционной системы Linux

День рождения консервной банки

День лазанья по деревьям

События:

1609 — Галилео Галилей демонстрирует Большому совету и дожу Венеции новое устройство — телескоп.

1835 — В США вызвано всеобщее изумление публикацией газеты «Нью-Йорк Сан» о том, что на Луне обнаружены растения.

1919 — Открылся первый в мире регулярный международный авиамаршрут Лондон – Париж.

1957 — Отправился в рейс первый советский корабль на подводных крыльях «Ракета».

1960 — В Риме начались XVII Олимпийские игры.

1973 — Сделан первый снимок томографом.

Родились:

1530 — Иван IV Васильевич Грозный, русский царь.

1930 — Георгий Данелия, советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, публицист.

1930 — Сэр Шон Коннери, британскийкиноактёр и продюсер шотландского происхождения. Лауреат премии «Оскар», двукратный лауреат премии «BAFTA», трёхкратный лауреат премии «Золотой глобус». Работал в театре и на телевидении.

1949 — Джин Симмонс, вокалист и бас-гитарист американской группы «Kiss».

1958 — Тим Бёртон, американский кинорежиссёр, продюсер, мультипликатор и писатель. Мастер современного зрелищного кино, зачастую основанного на чёрном юморе и макабрических элементах.

1961 — Билли Рэй Сайрус, американский актёр и музыкант, исполнитель песен в стиле кантри.

1970 — Клаудиа Шиффер, немецкая супермодель, киноактриса и посол доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании.