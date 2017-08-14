События 14 августа

14 августа в мире отмечают:
Пакистан — День Независимости
События:
1936 — Впервые на Олимпийских играх представлен баскетбол.
1958 — Учреждены почётные звания «Заслуженный лётчик-испытатель СССР» и «Заслуженный штурман-испытатель СССР».
1985 — За 47,5 миллионов долларов Майкл Джексон купил у компании «ATV Music Publishing» права на песни The Beatles.
1992 — Борис Ельцин подписал указ, который дал старт чековой приватизации в России.
1994 — Телескоп Хаббл снял кольца Урана.
Родились:
1958 — Михаил Александрович Ширвиндт, российский телеведущий, теле- и кинопродюсер. Ранее был театральным актёром. Широкую известность получил как ведущий телепередачи «Дог-шоу. Я и моя собака». Вёл телепрограмму «Хочу знать».
1959 — Мэджик Джонсон, американский баскетболист.
1962 — Алёна Свиридова, российская певица.
1966 — Хэлли Мария Берри, американская киноактриса. Лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми».
1983 — Мила Кунис, американская киноактриса украинского происхождения.