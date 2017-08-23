Школы и детские сады отремонтируют в Карагандинской области

В Карагандинской области за три года отремонтируют все школы и детские сады.

В Карагандинской области в 2018 году акцент будут делать на сферу образования. В течение трех лет планируется поэтапно решить вопрос с ремонтом школ и детских садов. На эти цели значительно увеличится бюджетное финансирование.

«В 2017 году на проведение ремонтных работ в школах и детских садах выделено 4,6 млрд тенге – в два раза больше, по сравнению с предыдущим годом. На эту сумму проведен капитальные и текущий ремонт более 100 организаций образования. Однако потребность в ремонте намного больше, и на эти цели дополнительно требуется еще более 20 млрд тенге», — информировал руководитель областного Управления образования Асхат Аймагамбетов.

Свыше 250 организаций нуждаются в замене кровли, более 300 – замене оконных блоков.

«Эта проблема известна. Действительно, выделяемых на ремонт средств недостаточно. В следующем году будет увеличено финансирование сферы образования, в том числе и на ремонт. Проблему ремонта будем решать поэтапно. В 2018 году снимем все вопросы по ремонту кровель и замене окон. В 2019 году – системы отопления и фасадов. К 2020 году – благоустройства территорий. Сейчас рассматриваем вопрос увеличения финансирования не только из местных бюджетов, но и областного», — сказал Ерлан Кошанов.

Таким образом планируется повысить энергоэффективность зданий. По расчетам, эти меры позволят только на отоплении экономить порядка 100 млн тенге в год.

Как озвучено на конференции, в 2017 году бюджет образования области увеличился на 12% , что в общем счете составит 96,5 млрд тенге.