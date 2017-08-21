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Сегодня в Темиртау произошел пожар (Видео)

Корреспондент 1 час назад Комментировать 29

Сегодня, 21 августа,  в 12:20 в Темиртау загорелся жилой дом, передает novoetv.kz.

Видео крупного пожара прислали к нам в редакцию очевидцы.

Как удалось выяснить, в 7 микрорайоне города Темиртау (в районе магазина «Акку») загорелся 9-этажный жилой дом.

По официальным данным, общая площадь пожара составила 81 кв. м, а квартира на 5 этаже сгорела полностью. Из жилого дома был эвакуирован 41 человек.

В ликвидации пожара участвовало 28 человек личного состава и 8 единиц техники.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, точную информацию предоставит ДЧС Карагандинской области через 2-3 дня.

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Автор: Корреспондент

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