Поздравляем с днем железнодорожника!

День железнодорожника, отмечаемый ежегодно в первое воскресенье августа, ведет свою историю еще из 19 века.

В жизни каждой страны железные дороги всегда играют особую роль. Они были и остаются главной транспортной артерией, связывающей воедино города.

Этот профессиональный праздник работников этой отрасли был учрежден в России еще в 1896 году и приурочен к дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог. В период его правления были построены первая прогулочная железная дорога в Царское село, первая всероссийская магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы. День железнодорожника в те годы, вплоть до 1917 года, праздновался 25 июня.

После Октябрьской революции 1917 года праздник был забыт почти на двадцать лет. Традиция чествовать железнодорожников возродилась в СССР лишь в 1936 году.

Уважаемые работники железной дороги! Спасибо вам за вашу тяжелую работу, которую вы добросовестно выполняете.

Novoetv.kz желает вам крепкого здоровья и отличного самочувствия. Любви вам, счастья, простых человеческих радостей, которые скрашивают жизненный путь, делая его еще более приятным. Пусть ваш труд доставляет вам как можно больше положительных эмоций и интересных моментов.